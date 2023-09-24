«Зенит» проиграл «Локомотиву» в девятом туре РПЛ
Петербургский футбольный клуб «Зенит» уступил московскому «Локомотиву» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.
Хозяева открыли счет на 22-й минуте. Мяч в ворота железнодорожников отправил Матео Кассьерра.
Во втором тайме «Локомотив» забил два гола. У гостей отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян.
«Зенит» остался третьем месте турнирной таблицы, «Локомотив» поднялся на шестую строчку.
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в воскресенье обыграл «Оренбург» со счетом 3:1, сообщает «Радиоточка НСН».
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