«Локомотив» уступил «Оренбургу» в восьмом туре РПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл «Оренбургу» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Иван Башич и Дмитрий Воробьев.

«Оренбург» одержал вторую победу подряд. В следующем туре команда сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Футболисты петербургского «Зенита» в воскресном матче обыграли казанский «Рубин» со счетом 3:0, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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