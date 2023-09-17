«Локомотив» уступил «Оренбургу» в восьмом туре РПЛ
17 сентября 202321:15
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл «Оренбургу» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Иван Башич и Дмитрий Воробьев.
«Оренбург» одержал вторую победу подряд. В следующем туре команда сыграет с «Пари Нижний Новгород».
Футболисты петербургского «Зенита» в воскресном матче обыграли казанский «Рубин» со счетом 3:0, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru