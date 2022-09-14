«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в матче Кубка России по футболу
14 сентября 202219:59
«Крылья Советов» (Самара) оказались сильнее петербургского «Зенита» в матче Кубка России по футболу.
Счет игры составил 2:0.
Голы были забиты под конец второго тайма. Первый гол на 83-й минуте матча реализовал Дмитрий Цыпченко, второй - Максим Глушенков (90+2).
Кубок России по футболу стартовал 16 августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- На Кубе начнут до конца года принимать карты «Мир»
- Синоптики: в Москву придет солнечная и теплая погода
- Премьер-министр Швеции подаст в отставку
- ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ на полгода
- Генсек ООН Гутерриш призвал снять все барьеры для импорта удобрений из России
- «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в матче Кубка России по футболу
- СМИ: Баку сделал Еревану предложение о прекращении огня
- Российские миротворцы не наблюдают нарушений в Нагорном Карабахе
- При взрыве упавшего летательного аппарата в Ставрополье пострадал пожарный
- Генсек ООН Гутерреш провел телефонный разговор с Путиным
14 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru