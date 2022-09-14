«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в матче Кубка России по футболу

«Крылья Советов» (Самара) оказались сильнее петербургского «Зенита» в матче Кубка России по футболу.

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Счет игры составил 2:0.

Голы были забиты под конец второго тайма. Первый гол на 83-й минуте матча реализовал Дмитрий Цыпченко, второй - Максим Глушенков (90+2).

Кубок России по футболу стартовал 16 августа.

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