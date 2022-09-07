Футбольная сборная России объявила расширенный состав на осенний сбор
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал имена игроков, попавших в расширенный состав на осенний сбор, сообщает пресс-служба национальной команды.
В список из 35 игроков вошли голкиперы Антон Шунин, Михаил Кержаков, Матвей Сафонов и Иван Ломаев, а также защитники Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Станислав Магкеев, Сергей Бородин, Юрий Журавлев, Артем Макарчук, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Даниил Хлусевич и Георгий Джикия.
Также были вызваны полузащитники Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Данил Глебов, Даниил Уткин, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Никита Кривцов, Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов, Даниил Фомин, Вячеслав Грулев, Арсен Захарян и Роман Зобнин.
В списке нападающих Федор Чалов, Николай Комличенко, Александр Соболев и Константин Тюкавин.
Отмечается, что 24 сентября подопечные Карпина проведут товарищеский матч против сборной Киргизии, к этой дате в заявке останутся 23 игрока.
Ранее Российский футбольный союз сообщил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до конца 2022 года, согласовав также совмещение работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов».
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