«Зенит» проиграл «Челси» в матче Лиги чемпионов УЕФА
ФК "Зенит" проиграл лондонскому клубу "Челси" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный год в ходе матча забил нападающий Ромелу Лукаку на 69-й минуте игры. 29 сентября "Зениту" на своем поле предстоит встретиться с "Мальме". В свою очередь, "Ювентус" в следующем туре примет "Челси".
Петербургский клуб является действующим чемпионом России, поэтому в групповой этап турнира "Зенит" перешел автоматически. В еврокубках также участвуют "Спартак" и "Локомотив".
Ранее экс-капитан «Зенита» Роман Широков в эфире НСН назвал фаворитов группы H, оценил шансы российской команды попасть в плей-офф и сказал, от чего зависит исход поединка с «Челси».
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