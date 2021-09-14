«Удачно начать!» Широков рассказал, почему ничья с «Челси» устроит «Зенит»

«В нашей группе играют «Челси» и «Ювентус». Они и являются фаворитами группы. «Зенит» претендует на третью строчку, хотя все может удачно сложиться. Если удачно начать, то почему нет? Судя по тому, как «Ювентус» сейчас играет, можно было бы и с ним очки зацепить. Правда, у нас с ним не первая игра. На выезде с «Челси» «Зенит» устроит и ничья. Вполне. А как нам играть, решит тренер. Все, наверное, будет зависеть от того, как «Челси» будет играть. Они же дома играют», - заключил футбольный эксперт.

Матч «Челси» — «Зенит» начнется в 22.00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Стэмфорд Бридж». Параллельно в это время (22.00) будут играть соперники «Зенита» и «Челси» по группе H: «Мальме» примет на своем поле «Ювентус».

Ранее тренер петербуржцев Сергей Семак на пресс-конференции перед игрой заявил, что в поединке с «Челси» из-за травм не сыграют защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен.

