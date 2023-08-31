«Зенит» продлил контракт с Барриосом

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о продлении контракта с колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

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Как отмечается, новый договор с игроком рассчитан до конца сезона-2026/27.

По данным портала Чемпионат.com, в заключительную неделю открытого трансферного окна появилась информация, что английский «Ноттингем Форрест» прислал в «Зенит» предложение на € 4,5 млн по трансферу колумбийца, но данная сумма не устроила руководство чемпионов России.

Ранее защитник «Динамо» Саба Сазонов перешел в «Торино», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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