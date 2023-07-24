«Зенит» продаст Малкома «Аль-Хиляль» за 60 млн евро
24 июля 202303:02
Российский футбольный клуб «Зенит» договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильского спортсмена Малкома за 60 млн евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя правления «Зенита» Александра Медведева.
По его словам, все платежи завершатся до конца сезона 2023/24.
Трансферное соглашение уже подписано. Это рекордная сумма для российского футбола.
По итогу прошлого сезона Малком был признан лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 23 гола.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин написал статью о видении развития отношений с Африкой
- В Минобороны Украина спрогнозировали, что страну примут в НАТО в 2024 году
- «Зенит» продаст Малкома «Аль-Хиляль» за 60 млн евро
- Самолеты российских спасателей задействовали для тушения пожаров в Турции
- СМИ: за каждый продвинутый километр ВСУ теряют половину подразделения
- В Сирии американский беспилотник опасно сблизился с самолетами РФ
- Электросамокат сбил беременную женщину в Сочи
- В Тверской области нашли пропавшую мать-подростка с ребенком
- В США предрекли начало распада НАТО из-за Украины
- Бастрыкин контролирует дело о прорыве трубы в ТЦ «Времена года»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru