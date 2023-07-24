«Зенит» продаст Малкома «Аль-Хиляль» за 60 млн евро

Российский футбольный клуб «Зенит» договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильского спортсмена Малкома за 60 млн евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

Полузащитник Малком заявил, что не расстроился из-за сорвавшегося перехода в «ПСЖ»

По его словам, все платежи завершатся до конца сезона 2023/24.

Трансферное соглашение уже подписано. Это рекордная сумма для российского футбола.

По итогу прошлого сезона Малком был признан лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 23 гола.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: fc-zenit.ru
ТЕГИ:"зенит"СпортФутболисты

Горячие новости

Все новости

партнеры