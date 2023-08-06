«Зенит» потерпел поражение в матче против «Динамо»
Петербургский «Зенит» в воскресенье уступил московскому «Динамо» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победный гол забил нападающий «Динамо» Вячеслав Гурулев.
Московский клуб набрал четыре очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на восьмой строчке.
В следующем туре бело-голубые сыграют с калининградский «Балтикой». Петербуржцы примут воронежский «Факел».
«Зенит» 7 мая победил московский «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека
- Bloomberg: следующая встреча по Украине пройдет до саммита G20
- «Зенит» потерпел поражение в матче против «Динамо»
- ВСУ подтвердили ракетный удар по Чонгарскому мосту
- В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся
- Полковник Макгрегор: США создают коалицию для вторжения на Украину
- ВСУ обстреляли Днепрорудное в Запорожской области
- В Забайкалье задержан один из подозреваемых в нападении на участника СВО
- Калининградская «Балтика» одержала первую победу в РПЛ
- Адвокат Трампа исключил его сделку с прокуратурой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru