«Зенит» потерпел поражение в матче против «Динамо»

Игра прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победный гол забил нападающий «Динамо» Вячеслав Гурулев.

Московский клуб набрал четыре очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» находится на восьмой строчке.

В следующем туре бело-голубые сыграют с калининградский «Балтикой». Петербуржцы примут воронежский «Факел».

«Зенит» 7 мая победил московский «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу, передает «Радиоточка НСН».

