Калининградская «Балтика» одержала первую победу в РПЛ

Футбольный клуб «Балтика» обыграл воронежский «Факел» и одержал первую победу в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Защитник гостей Василий Чернов на восьмой минуте забил автогол, спустя шесть минут полузащитник Вячеслав Якимов сравнял счет. На 48-й минуте нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев вывел свою команду вперед.

Калининградская команда располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» занимает 16-е место.

Футболисты «Краснодара» в пятницу обыграли «Пари Нижний Новгород» и одержали третью победу подряд в РПЛ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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