Калининградская «Балтика» одержала первую победу в РПЛ

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Защитник гостей Василий Чернов на восьмой минуте забил автогол, спустя шесть минут полузащитник Вячеслав Якимов сравнял счет. На 48-й минуте нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев вывел свою команду вперед.

Калининградская команда располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» занимает 16-е место.

Футболисты «Краснодара» в пятницу обыграли «Пари Нижний Новгород» и одержали третью победу подряд в РПЛ, передает «Радиоточка НСН».

