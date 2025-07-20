«Зенит» победил «Ростов» в первом туре РПЛ

На 22-й минуте матча Иван Комаров открыл счёт, забив первый гол за ростовский клуб. На 67-й минуте Матео Кассьерра восстановил равновесие, поразив ворота петербургской команды. На 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. На 83-й минуте Лусиано Гонду забил третий мяч в ворота «Ростова», однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда у Луиса Энрике.

В следующем туре, 26 июля, «Ростов», встретится с московским «Динамо», а на следующий день, 27 июля, «Зенит» сыграет с казанским «Рубином».

По итогам прошлого сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице. «Ростов» набрал 39 очков и расположился на восьмой строчке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».