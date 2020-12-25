«Зенит» оштрафован на 410 тыс. рублей после матча со «Спартаком»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» получил штраф общей суммой 410 тысяч рублей за ряд нарушений в ходе игры со «Спартаком» в ходе 19-го тура Российский премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Решение принято по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
В частности, 100 тысяч рублей петербургский клуб должен выплатить за необеспечение безопасности на стадионе, еще 200 тысяч рублей - за неправомерные действия зрителей клуба, 50 тысяч за нарушение санитарных правил зрителями (нарушение дистанции, отсутствие масок) и 60 тысяч за скандирование болельщиками ругательств и оскорблений.
В свою очередь, «Спартак» должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за неправомерные действия своих болельщиков.
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