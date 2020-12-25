«Зенит» оштрафован на 410 тыс. рублей после матча со «Спартаком»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» получил штраф общей суммой 410 тысяч рублей за ряд нарушений в ходе игры со «Спартаком» в ходе 19-го тура Российский премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Решение принято по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В частности, 100 тысяч рублей петербургский клуб должен выплатить за необеспечение безопасности на стадионе, еще 200 тысяч рублей - за неправомерные действия зрителей клуба, 50 тысяч за нарушение санитарных правил зрителями (нарушение дистанции, отсутствие масок) и 60 тысяч за скандирование болельщиками ругательств и оскорблений.

В свою очередь, «Спартак» должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за неправомерные действия своих болельщиков.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Магомед Чабаев
ТЕГИ:ФутболСпартакЗенит
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры