«Зенит» оштрафован на 410 тыс. рублей после матча со «Спартаком»

Решение принято по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В частности, 100 тысяч рублей петербургский клуб должен выплатить за необеспечение безопасности на стадионе, еще 200 тысяч рублей - за неправомерные действия зрителей клуба, 50 тысяч за нарушение санитарных правил зрителями (нарушение дистанции, отсутствие масок) и 60 тысяч за скандирование болельщиками ругательств и оскорблений.

В свою очередь, «Спартак» должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за неправомерные действия своих болельщиков.







