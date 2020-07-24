«Зенит» оштрафован на 0,5 млн руб. за оскорбительный баннер в адрес владельца «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на полмиллиона рублей санкт-петербургский «Зенит» с формулировкой «за публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера». Речь идёт о плакате, который высмеивал владельца «Спартака» Леонида Федуна, передает Интерфакс.

Баннер был развёрнут на трибуне во время полуфинального матча Кубка России 19 июля, в котором «Зенит» на своем поле обыграл москвичей со счетом 2:1. На растяжке владелец «Спартака» был изображен в роли одного из героев научно-фантастического сериала «Черное зеркало».

«Зениту» также условно с испытательным сроком на 2 года запрещён допуск болельщиков на девять секторов стадиона «Газпром Арена» на ближайшем домашнем матче Кубка России. Еще 100 тысяч рублей сине-бело-голубые заплатят за скандирование фанатами оскорбительных выражений.

