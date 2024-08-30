«Зенит» официально объявил о контракте с Соболевым
Нападающий Александр Соболев перешёл из московского «Спартака» в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба питерского футбольного клуба.
Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан на три сезона. Также в соглашении прописана опция продления ещё на год.
«ФК «Зенит» приветствует Александра Соболева в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с сине-бело-голубыми!» - говорится в сообщении.
Ранее форвард сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейну вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру сезона-2023/2024 среди всех европейских футбольных национальных чемпионатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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