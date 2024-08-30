«Зенит» официально объявил о контракте с Соболевым

Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан на три сезона. Также в соглашении прописана опция продления ещё на год.

«ФК «Зенит» приветствует Александра Соболева в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с сине-бело-голубыми!» - говорится в сообщении.

Ранее форвард сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейну вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру сезона-2023/2024 среди всех европейских футбольных национальных чемпионатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

