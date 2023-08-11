«Урал» обыграл «Спартак» и возглавил таблицу РПЛ

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Уральцы вышли на первое место в турнирной таблице.

В пятом туре красно-белые сыграют с петербургским «Зенитом» 20 августа. «Урал» 19 августа встретится с калининградской «Балтикой».

Московский футбольный клуб «Динамо» 9 августа обыграл «Краснодар» в матче группового этапа Кубка России, передает «Радиоточка НСН».

