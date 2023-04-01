«Зенит» обыграл «Урал» в матче РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб (ФК) «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл ФК «Урал» из Екатеринбурга.

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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». На 76-й минуте матча гол забил Иван Сергеев. Спустя 10 минут футболист повторил свой триумф.

Во главе турнирной таблице чемпионата России находится петербургский «Зенит». ФК набрал 51 очко. «Урал» занимает десятую строчку таблицы, заработав 25 баллов.

Ранее член думского комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков в беседе с «Радиоточкой НСН» обвинил в низкой посещаемости стадионов футбольные клубы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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