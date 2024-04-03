«Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче полуфинала Кубка России

Петербургской «Зенит» победил московский «Спартак» в первом полуфинальном матче Кубка России Пути РПЛ.

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Встреча состоялась 3 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Петербуржцы обыграли красно-белых со счетом 2:1.

Москвичи открыли счет на 12-й минуте. На 55-й гости забили ответный гол, а спустя десять минут вышли в лидеры.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.

Ранее московский «Локомотив» уступил екатеринбургскому «Уралу» в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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