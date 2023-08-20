«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве

Футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли московский «Спартак» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча завершилась со счетом 3:1. Полузащитник петербуржцев Вендел оформил дубль, еще один гол забил Матео Кассьера. В составе москвичей отличился Александр Соболев.

«Зенит» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Спартак находится на шестом.

В следующем туре петербуржцы сыграют с екатеринбургским «Уралом», «Спартак» примет грозненский «Ахмат». Матчи пройдут 26 августа.

Воронежский «Факел» в воскресенье обыграл «Пари Нижний Новгород», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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