«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в пятом туре РПЛ
Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал верх над самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетов 2:1 в пользу хозяев поля.
В составе «Рубина» отличились Алексей Грицаенко и Александр Мартынович. Единственный мяч у самарской команды забил Бенхамин Гарре.
«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» расположились на пятой строчке.
Екатеринбургский «Урал» 11 августа обыграл московский «Спартак» и возглавил турнирную таблицу РПЛ, передает «Радиоточка НСН».
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