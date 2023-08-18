«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в пятом туре РПЛ

Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал верх над самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетов 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Рубина» отличились Алексей Грицаенко и Александр Мартынович. Единственный мяч у самарской команды забил Бенхамин Гарре.

«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» расположились на пятой строчке.

Екатеринбургский «Урал» 11 августа обыграл московский «Спартак» и возглавил турнирную таблицу РПЛ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболЧемпионат России По Футболу"крылья"Рубин

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