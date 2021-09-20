«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
20 сентября 202120:52
Петербургский «Зенит» вышел победителем встречи с казанским «Рубином» в ходе восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу петербуржцев.
В команде «Зенита» отличился Артем Дзюба, забив голы на 23-й и 42-й минутах, а также Клаудиньо (29-ая минута). «Рубин» отыграл один мяч за счет автогола Дмитрия Чистякова (67 минута).
«Зенит» продолжает быть лидером турнирной таблицы (20 очков). «Рубин» находится на пятом мечте (14 очков).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru