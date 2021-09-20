«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу петербуржцев.

В команде «Зенита» отличился Артем Дзюба, забив голы на 23-й и 42-й минутах, а также Клаудиньо (29-ая минута). «Рубин» отыграл один мяч за счет автогола Дмитрия Чистякова (67 минута).

«Зенит» продолжает быть лидером турнирной таблицы (20 очков). «Рубин» находится на пятом мечте (14 очков).

