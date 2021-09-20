Дерби середняков: Червиченко пожелал «Спартаку» и ЦСКА избежать «болельщицких истерик»

В столичном футбольном дерби между «Спартаком» и ЦСКА нет явного фаворита – наиболее вероятна ничья, которая может пойти на пользу обоим клубам, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-президент красно-белых Андрей Червиченко.

«Тут обеим командам важно не проиграть: поражение вызовет бурю эмоций и шквал истерик – либо в одном, либо в другом лагере. Причем в спартаковском, мне кажется, реакция будет гораздо острее: там и так неспокойно, и если «Спартак» проиграет, то это будет совсем прямо беда-беда. Ну и у армейцев, тоже, на мой взгляд, не очень прочное кресло под Березуцким, и если неудачи будут продолжаться, то вряд ли он закончит сезон в роли главного тренера. Я думаю, что они сыграют вничью, что для спокойствия самая лучшая ситуация. Не желаю ни одной ни другой команде болельщицких истерик после матча», - отметил футбольный эксперт.

К матчу обе московские команды подошли в неоптимальном состоянии, расположившись в середине турнирной таблицы Российской футбольной премьер-лиги: ЦСКА – девятый, «Спартак» - восьмой, но крайне мало забивает и совсем недавно потерпел досадное поражение от польской «Легии» в еврокубках. И всё это – на фоне скандалов вокруг руководства и топ-менеджмента команды, которые, правда, в последние дни немного поутихли.

«Постепенно это дерби теряет ту значимость, каковую имело ещё 10 лет назад. Мы дожили до того, что одним из ключевых событий является игра команд с 8 и 9 мест в турнирной таблице. Конечно, это не те места, на которых должны находиться армейцы и спартаковцы, но если так дальше пойдет, то это может стать и нормой», - посетовал Червиченко.

Победа позволила бы либо армейцам, либо красно-белым приблизиться к лидерам чемпионата, а вот в случае ничьи в московском дерби петербургский «Зенит», обыграв «Рубин», сможет увеличить отрыв от «Спартака» и ЦСКА почти вдвое. Это очень много, но всё же головная боль обеих команд сейчас – не очки, полагает Червиченко.

«Главная проблема – недостаточно хорошие игроки либо игроки, которые должны показывать более качественную игру, но этого не делают – находятся либо в функциональной, либо в ментальной яме. Важно – не сколько у тебя очков, а насколько у тебя выправляется игра, потому что можно провести потом и блестящий второй круг. Важнее сейчас думать о том, чтобы вернуть всех игроков в их нормальное состояние, вернуть рабочие механизмы, которые позволяют побеждать, по крайней мере, явных аутсайдеров – а с этим у обеих команд сейчас проблемы», - уверен футбольный эксперт.

«Спартак» перед матчем столкнулся с кадровыми проблемами: из-за дисквалификации матч пропустит нападающий Александр Соболев, опорники Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс не помогут команде из-за травм. У армейцев матч мог пропустить нападающий Антон Заболотный, однако он в итоге попал в стартовый состав: ключевые игроки ЦСКА выйдут на поле.

