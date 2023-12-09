«Зенит» обыграл «Пари НН» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
ФК «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Игра завершилась победой «Зенита» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал колумбийский нападающий питерского клуба Матео Кассьерра.
Благодаря победе «Зенит» набрал 36 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Однако всё может измениться 9 декабря, когда сыграют ФК «Краснодар» и ЦСКА. В случае победы «быки», у которых 35 очков, уйдут на зимний перерыв лидерами чемпионата.
Ранее ФК «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счётом 3:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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