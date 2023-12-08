Объявлен состав команды Пути РПЛ на Матч звезд Кубка России

В частности, в состав попали голкиперы Евгений Фролов и Никита Медведев, а также защитники Данил Круговой, Наир Тикнизян, Кирилл Маляров, Данила Хотулёв.

Кроме того, за команду сыграют полузащитники Никита Кривцов, Эдгар Севикян, Илья Ишков и Руслан Безруков, а также нападающие Сергей Пиняев, Георгий Мелкадзе и Максим Максимов.

Матч звёзд Кубка России пройдёт 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. Формат игры - 5х5. Также футболисты будут состязаться в силе, скорости и ловкости.

Ранее игрок московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

