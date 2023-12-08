Объявлен состав команды Пути РПЛ на Матч звезд Кубка России
Пресс-служба Кубка России по футболу объявила имена футболистов, которые сыграют в Матче звёзд турнира за команду Пути РПЛ.
В частности, в состав попали голкиперы Евгений Фролов и Никита Медведев, а также защитники Данил Круговой, Наир Тикнизян, Кирилл Маляров, Данила Хотулёв.
Кроме того, за команду сыграют полузащитники Никита Кривцов, Эдгар Севикян, Илья Ишков и Руслан Безруков, а также нападающие Сергей Пиняев, Георгий Мелкадзе и Максим Максимов.
Матч звёзд Кубка России пройдёт 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. Формат игры - 5х5. Также футболисты будут состязаться в силе, скорости и ловкости.
Ранее игрок московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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