«Зенит» не забил два пенальти и проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ

Встреча прошла 8 марта на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Гости открыли счёт на 12-й минуте благодаря голу Александра Соболева. Однако во втором тайме хозяева перевернули ход игры - сначала на 62-й минуте Эмил Ценов сравнял счёт, а на 86-й победный мяч забил Евгений Болотов.

«Зенит» не забил сразу два пенальти: на 9-й минуте Густаво Мантуан не реализовал 11-метровый, а на 90+6-й Андрей Мостовой пробил в перекладину.

«Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 42 очками остался на втором месте.

В следующем туре 13 марта оренбуржцы сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо», а петербуржцы 14 марта примут московский «Спартак», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».