«Зенит» не забил два пенальти и проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ
«Оренбург» со счетом 2:1 одержал сенсационную победу над «Зенитом» в домашнем матче 20-го тура МИР РПЛ. Это поражение прервало беспроигрышную серию «Зенита» в РПЛ, которая составляла 15 матчей (11 побед, 4 ничьих).
Встреча прошла 8 марта на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Гости открыли счёт на 12-й минуте благодаря голу Александра Соболева. Однако во втором тайме хозяева перевернули ход игры - сначала на 62-й минуте Эмил Ценов сравнял счёт, а на 86-й победный мяч забил Евгений Болотов.
«Зенит» не забил сразу два пенальти: на 9-й минуте Густаво Мантуан не реализовал 11-метровый, а на 90+6-й Андрей Мостовой пробил в перекладину.
«Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 42 очками остался на втором месте.
В следующем туре 13 марта оренбуржцы сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо», а петербуржцы 14 марта примут московский «Спартак», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ОАЭ впервые ударили по Ирану
- СМИ: США не могут сдерживать Россию из-за истощения вооружений
- «Зенит» не забил два пенальти и проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ
- Александра Ребенок: Российское кино становится более требовательным к сценариям
- СМИ: ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану
- Протесты в Нью-Йорке из-за Ирана переросли в столкновения
- У блогерши Лерчек нашли рак
- Российская теннисистка Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в США
- Россия заняла восьмое место по объему ВВП в долларах в 2025 году
- Лыжнице Крупицкой отказали в нейтральном статусе FIS