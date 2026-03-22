Концерты экс-солиста Modern Talking отменили в Литве после его слов о России
В Литве отменили запланированные на ноябрь 2026 года концерты 72-летнего немецкого певца Дитера Болена и его группы Blue System. Об этом сообщает портал LRT.
По данным портала, выступления должны были состояться 20 ноября в Клайпеде на арене «Швитурис» (в честь 15-летия площадки) и 21 ноября на стадионе «Жальгирис» в Каунасе.
Несколько дней назад информация о концертах и продажа билетов исчезли из всех систем дистрибуции. Представители билетных операторов и арены «Жальгирис» подтвердили LRT, что мероприятия отменены.
Представитель стадиона «Жальгирис» заявил, что после консультаций с организаторами было принято совместное решение, что подобное мероприятие не должно проходить на их площадке.
Официальная причина отмены не объявлена. Однако литовские СМИ отмечают, что решение может быть связано с публичными высказываниями Болена: в прошлом он называл сотрудничество Германии и России «командой мечты», критиковал западные санкции против Москвы, а в одном из недавних интервью заявил, что у Украины нет шансов в противостоянии с Россией.
Ранее певицу Монеточку (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в России иностранным агентом) не впустили в Австралию, концерты артистки в Брисбене, Сиднее и Мельбурне отменены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
