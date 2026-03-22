По данным портала, выступления должны были состояться 20 ноября в Клайпеде на арене «Швитурис» (в честь 15-летия площадки) и 21 ноября на стадионе «Жальгирис» в Каунасе.



Несколько дней назад информация о концертах и продажа билетов исчезли из всех систем дистрибуции. Представители билетных операторов и арены «Жальгирис» подтвердили LRT, что мероприятия отменены.



Представитель стадиона «Жальгирис» заявил, что после консультаций с организаторами было принято совместное решение, что подобное мероприятие не должно проходить на их площадке.



Официальная причина отмены не объявлена. Однако литовские СМИ отмечают, что решение может быть связано с публичными высказываниями Болена: в прошлом он называл сотрудничество Германии и России «командой мечты», критиковал западные санкции против Москвы, а в одном из недавних интервью заявил, что у Украины нет шансов в противостоянии с Россией.

