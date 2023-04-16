«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 23-го тура РПЛ
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в заключительном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена». Команды не смогли поразить ворота друг друга и завершили игру со счетом 0:0.
На седьмой минуте матча защитник «Зенита» Вячеслав Караваев отправил мяч в перекладину. Во втором тайме петербуржцы часто подбирались к воротам «Ростова», но не смогли реализовать моменты.
«Зенит» остался лидером Российской премьер-лиги с 55 очками. «Ростов» с 46 баллами расположился на второй строчке турнирной таблицы.
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков обвинил в низкой посещаемости стадионов футбольные клубы. В беседе с «Радиоточкой НСН» депутат заявил, что команды недостаточно эффективно работают с фанатскими сообществами.
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