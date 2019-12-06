«Зенит» обыграл «Динамо», а «Локомотив» уступил «Арсеналу»

6 декабря 201921:44

Завершились два матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Все! Уверенно побеждаем и завершаем год на первом месте в РПЛ!", - говорится в официальном аккаунте "Зенита" в Twitter.

Петербуржцы обыграли московский "Спартак" со счетом 3:0. На 6-й минуте счет открыл Сердар Азмун, приумножил преимущество на 25-й минуте Бранислав Иванович, еще один гол на 45-й минуте забил Артем Дзюба.

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Другая московская команда "Локомотив" также проиграла "всухую" тульскому "Арсеналу". Матч завершился со счетом 4:0. голы забили Горбатенко (48 минута), Луценко оформил дубль (63, 78 минуты) Чаушич (83 минута).

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