«Зенит» обыграл «Динамо», а «Локомотив» уступил «Арсеналу»

Завершились два матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Все! Уверенно побеждаем и завершаем год на первом месте в РПЛ!", - говорится в официальном аккаунте "Зенита" в Twitter.

Петербуржцы обыграли московский "Спартак" со счетом 3:0. На 6-й минуте счет открыл Сердар Азмун, приумножил преимущество на 25-й минуте Бранислав Иванович, еще один гол на 45-й минуте забил Артем Дзюба.