«Зенит» обыграл «Динамо», а «Локомотив» уступил «Арсеналу»
Завершились два матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Все! Уверенно побеждаем и завершаем год на первом месте в РПЛ!", - говорится в официальном аккаунте "Зенита" в Twitter.
Петербуржцы обыграли московский "Спартак" со счетом 3:0. На 6-й минуте счет открыл Сердар Азмун, приумножил преимущество на 25-й минуте Бранислав Иванович, еще один гол на 45-й минуте забил Артем Дзюба.
Другая московская команда "Локомотив" также проиграла "всухую" тульскому "Арсеналу". Матч завершился со счетом 4:0. голы забили Горбатенко (48 минута), Луценко оформил дубль (63, 78 минуты) Чаушич (83 минута).
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Британское антидопинговое агентство выступило в поддержку санкций против РФ
- «Зенит» обыграл «Динамо», а «Локомотив» уступил «Арсеналу»
- Болельщики в знак протеста покинули два матча РПЛ
- Совет Европы призвал Киев смягчить языковую политику
- Медведев не нашел ненавистников Белоруссии в России