Своих же наказывают! Ветеран футбола не поддержал протест фанатов
Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, один из лучших вратарей СССР в эфире НСН призвал не осуждать фанатов, но и не поддержал их бойкот.
Объединение болельщиков московского «Спартака» Fratria обратилась к фанатам всех российских футбольных клубов с призывом присоединиться к акции протеста против массовых задержаний в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря. Объединение предлагает покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги. Инициативу Fratria уже поддержали болельщики петербургского «Зенита» - «Landscrona». На странице в «ВКонтакте» они заявили, что уйдут с матча на 40-й минуте игры против московского «Динамо».
Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН заявил, что не поддерживает бойкот фанатов.
«Я понимаю, если бы они проявили свой протест, когда "Зенит" приедет в Тушино на игру на Арене "Спартака" – как метод, чтобы отомстить им за то, что там случилось. А так болельщики сами свой клуб наказывают. По-моему, это неправильный поступок. Прежде, чем принимать такие решения, нужно встретиться с представителями футбольного клуба и только после этого принимать какие-то решения. Я никогда не поддерживаю политику, если идет огульно настроенная акция против своих же», - сказал Кавазашвили.
Он добавил, что любое нарушение, которое ведет к задействованию полиции или Росгвардии негативно отражается, как на футбольных болельщиках, клубе, так и на имидже местных властей, которые не смогли заранее предпринять все возможные методы предостережения от беспорядков. При этом, заслуженный мастер спорта СССР отметил, что не одобряет тенденцию «во всех грехах» винить болельщиков.
«Чтобы дать какую-то оценку тем событиям (задержанию спартаковских фанатов 1 декабря — НСН), нам нужно было находиться непосредственно на месте, чтобы знать, кто первый и что сказал. Но нужно учитывать, что болельщики - народ очень эмоциональный, они очень любят свой клуб, ездят везде с ним вместе не только по российским стадионам, но и за рубеж, и осуждать их во всех грехах нельзя», - уточнил собеседник НСН.
Болельщики намерены также отказаться от атрибутов визуальной поддержки – растяжек, флагов и баннеров.
В ночь с 30 ноября на 1 декабря футбольные фанаты у станции метро «Волковская» громко кричали и нецензурно выражались, не реагируя на замечания. Полиция, которая приехала по вызову анонима, задержала 19 человек. В отношении них возбуждено административное дело по статье «мелкое хулиганство», каждый из нарушителей оштрафован на 500 рублей.
Тем временем в Санкт-Петербурге 1 декабря было задержано порядка 200 футбольных фанатов ФК «Спартак». Болельщики утверждают, что оснований для задержания не было, однако источник «Интерфакса» отмечает, что задержанным вменяли мелкое хулиганство и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Кроме того в отношении трех болельщиков, которые были задержаны перед матчем «Спартака» и «Зенита», Дзержинский суд вынес решение о задержании их на 15 суток.
Отметим, что президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин (Каманча) поддержал призыв Fratria покинуть трибуны во время 19-го тура российской премьер-лиги на 30-й минуте. По его словам, футбольные фанаты уже давно устали от произвола полиции.
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