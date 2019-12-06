Своих же наказывают! Ветеран футбола не поддержал протест фанатов

Объединение болельщиков московского «Спартака» Fratria обратилась к фанатам всех российских футбольных клубов с призывом присоединиться к акции протеста против массовых задержаний в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря. Объединение предлагает покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги. Инициативу Fratria уже поддержали болельщики петербургского «Зенита» - «Landscrona». На странице в «ВКонтакте» они заявили, что уйдут с матча на 40-й минуте игры против московского «Динамо».

Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН заявил, что не поддерживает бойкот фанатов.

«Я понимаю, если бы они проявили свой протест, когда "Зенит" приедет в Тушино на игру на Арене "Спартака" – как метод, чтобы отомстить им за то, что там случилось. А так болельщики сами свой клуб наказывают. По-моему, это неправильный поступок. Прежде, чем принимать такие решения, нужно встретиться с представителями футбольного клуба и только после этого принимать какие-то решения. Я никогда не поддерживаю политику, если идет огульно настроенная акция против своих же», - сказал Кавазашвили.

Он добавил, что любое нарушение, которое ведет к задействованию полиции или Росгвардии негативно отражается, как на футбольных болельщиках, клубе, так и на имидже местных властей, которые не смогли заранее предпринять все возможные методы предостережения от беспорядков. При этом, заслуженный мастер спорта СССР отметил, что не одобряет тенденцию «во всех грехах» винить болельщиков.

«Чтобы дать какую-то оценку тем событиям (задержанию спартаковских фанатов 1 декабря — НСН), нам нужно было находиться непосредственно на месте, чтобы знать, кто первый и что сказал. Но нужно учитывать, что болельщики - народ очень эмоциональный, они очень любят свой клуб, ездят везде с ним вместе не только по российским стадионам, но и за рубеж, и осуждать их во всех грехах нельзя», - уточнил собеседник НСН.

Болельщики намерены также отказаться от атрибутов визуальной поддержки – растяжек, флагов и баннеров.