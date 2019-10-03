«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге Чемпионов

Петербургский «Зенит» стал победителем матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов с «Бенфикой» (Лиссабон). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

«Все, 3:1! С победой, сине-бело-голубые!», - говорится в сообщении официального аккаунта клуба в Twitter.

Также на странице "Зенита" сообщается, что УЕФА признал Артема Дзюбу лучшим игроком матча. Он забил первый гол в игре на 21-й минуте.

Во втором тайме отличились Рубен Диаш (на 70-й минуте) и Сердар Азмун (на 78-й минуте). Отыграть лиссабонцам удалось лишь один мяч: на 85-й минуте мяч в ворота россиян направил Рауль Де Томас.

Матч прошел в Петербурге на «Газпром Арене». Напомним, матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (Франция). Команды забили по одному голу.

