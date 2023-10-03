«Зенит» обыграл «Балтику» в матче Кубка России
Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче пятого тура группового этапа Кубка России.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.
Первый тайм завершился ничьей. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Ду Кейрос установил окончательный счет.
После пяти матчей петербуржцы набирают 11 очков лидируют в турнирной таблице группы С. «Балтика» располагается на второй строчке с девятью баллами.
Московский «Спартак» 1 октября проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 4:0. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль назвал игру худшей за время его работы со столичным клубом, передает «Радиоточка НСН».
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