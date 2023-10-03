«Зенит» обыграл «Балтику» в матче Кубка России

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.

Первый тайм завершился ничьей. На 68-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Ду Кейрос установил окончательный счет.

После пяти матчей петербуржцы набирают 11 очков лидируют в турнирной таблице группы С. «Балтика» располагается на второй строчке с девятью баллами.

Московский «Спартак» 1 октября проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 4:0. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль назвал игру худшей за время его работы со столичным клубом, передает «Радиоточка НСН».

