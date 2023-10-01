Воронежский «Факел» обыграл «Сочи» в матче аутсайдеров РПЛ

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 2:0. Ворота гостей поразили Евгений Марков и Вячеслав Якимов.

Благодаря победе «Факел» поднялся с 15-го на 14-е место в таблице РПЛ. Сочинцы потерпели пятое поражение подряд и опустились на последнюю, 16-ю строчку.

Футболисты «Оренбурга» в субботу впервые в истории обыграли петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счетом 3:1, передает «Радиоточка НСН».

