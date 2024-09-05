«Зенит» объявил об уходе нападающего Ивана Сергеева

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Иван Сергеев покинул команду из Санкт-Петербурга, сообщил сайт сине-бело-голубых.

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«Спасибо за всё и удачи, Ваня!» — написала пресс-служба.

Сергеев возвратился в «Крылья Советов», в команду из которой в 2022 году он перешел в «Зенит». Клубы согласовали переход футболиста. По предварительной информации сумма сделки составила 200 млн рублей. По условиям нового контракта форвард Сергеев будет играть за «Крылья» на протяжении трех лет.

Ранее стало известно, что Квинси Промес продолжит карьеру в ФК «Дубай Юнайтед», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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