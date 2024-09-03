Сравнили с Пальцевым: Губерниев о самородках и легионерах в футболе

Вызов в сборную России по футболу Валентина Пальцева, еще недавно игравшего за любительскую команду, не является сигналом к отказу от дорогостоящих легионеров в пользу отечественных «самородков», заявил в интервью НСН известный телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Ранее стало известно о вызове 23-летнего Пальцева в сборную России для подготовки к товарищеским играм с Вьетнамом и Таиландом. Сейчас футболист выступает за махачкалинское «Динамо», при этом еще в 2020 году он играл за любительский клуб в чемпионате Нижегородской области и был разнорабочим.