Сравнили с Пальцевым: Губерниев о самородках и легионерах в футболе

Иностранцы помогают топ-клубам выигрывать титулы, а «дворовым талантам» нужно время, чтобы дорасти до «Спартака» или «Зенита», сказал в эфире НСН Дмитрий Губерниев.

Вызов в сборную России по футболу Валентина Пальцева, еще недавно игравшего за любительскую команду, не является сигналом к отказу от дорогостоящих легионеров в пользу отечественных «самородков», заявил в интервью НСН известный телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Ранее стало известно о вызове 23-летнего Пальцева в сборную России для подготовки к товарищеским играм с Вьетнамом и Таиландом. Сейчас футболист выступает за махачкалинское «Динамо», при этом еще в 2020 году он играл за любительский клуб в чемпионате Нижегородской области и был разнорабочим.

Карпин рассчитывает на участие сборной РФ в отборе к чемпионату Европы 2028 года
«Многие начинали с дворового или любительского футбола, таких примеров достаточно, самый красноречивый – Андрей Тихонов. Люди растут и вырастают, если он талант и его заметил штаб Валерия Карпина, значит так тому и быть. Легионеров покупают, чтобы выиграть чемпионат России, а самородков ищут, чтобы они росли, здесь не надо путать зеленое с кислым. Если человека взять и сразу поставить играть за «Спартак» или «Зенит», от любого самородка ничего не останется», - сказал Губерниев.

Отвечая на вопрос, не является ли вызов вчерашнего любителя в сборную следствием деградации российского футбола, он подтвердил, что этот процесс идет.

«Деградация нашего футбола началась так или иначе с момента отлучения от отборочных турниров Чемпионатов мира и Европы и Еврокубков, хотим мы этого или нет. Наша задача сейчас сделать, чтобы падение вниз замедлилось в надежде на то, что когда-нибудь мы вернемся», - заключил собеседник НСН.

Товарищеские матчи сборной России с Таиландом и Вьетнамом состоятся 5 и 7 сентября. Главный тренер российской команды Валерий Карпин ранее заявил, что надеется на участие нашей сборной в отборочном турнире к Чемпионату Европы 2028 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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