Сравнили с Пальцевым: Губерниев о самородках и легионерах в футболе
Иностранцы помогают топ-клубам выигрывать титулы, а «дворовым талантам» нужно время, чтобы дорасти до «Спартака» или «Зенита», сказал в эфире НСН Дмитрий Губерниев.
Вызов в сборную России по футболу Валентина Пальцева, еще недавно игравшего за любительскую команду, не является сигналом к отказу от дорогостоящих легионеров в пользу отечественных «самородков», заявил в интервью НСН известный телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Ранее стало известно о вызове 23-летнего Пальцева в сборную России для подготовки к товарищеским играм с Вьетнамом и Таиландом. Сейчас футболист выступает за махачкалинское «Динамо», при этом еще в 2020 году он играл за любительский клуб в чемпионате Нижегородской области и был разнорабочим.
«Многие начинали с дворового или любительского футбола, таких примеров достаточно, самый красноречивый – Андрей Тихонов. Люди растут и вырастают, если он талант и его заметил штаб Валерия Карпина, значит так тому и быть. Легионеров покупают, чтобы выиграть чемпионат России, а самородков ищут, чтобы они росли, здесь не надо путать зеленое с кислым. Если человека взять и сразу поставить играть за «Спартак» или «Зенит», от любого самородка ничего не останется», - сказал Губерниев.
Отвечая на вопрос, не является ли вызов вчерашнего любителя в сборную следствием деградации российского футбола, он подтвердил, что этот процесс идет.
«Деградация нашего футбола началась так или иначе с момента отлучения от отборочных турниров Чемпионатов мира и Европы и Еврокубков, хотим мы этого или нет. Наша задача сейчас сделать, чтобы падение вниз замедлилось в надежде на то, что когда-нибудь мы вернемся», - заключил собеседник НСН.
Товарищеские матчи сборной России с Таиландом и Вьетнамом состоятся 5 и 7 сентября. Главный тренер российской команды Валерий Карпин ранее заявил, что надеется на участие нашей сборной в отборочном турнире к Чемпионату Европы 2028 года, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Против вступления в НАТО выступили 59% граждан Молдавии
- СК назвал наиболее сложной обстановку с мигрантами в Москве и Подмосковье
- СМИ: В Монголии объяснили отказ от ареста Путина по ордеру МУС
- Президент Монголии угостил Путина рулетом из копченого лосося и ризотто
- Нетаньяху назвал позорным решение Британии приостановить поставки оружия Израилю
- Цена бензина Аи-92 стала максимальной с сентября 2023 года
- Покупательница квартиры Долиной подала на нее встречный иск в суд
- Электробус выехал с проезжей части в Москве
- Егор Крид вступился за девочку-квадробера, которую осудила на сцене Миа Бойка
- СМИ: Власти Буркина-Фасо отказывают дипломатам из Франции в выдаче виз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru