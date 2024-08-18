«Зенит» не смог обыграть подмосковные «Химки» в пятом туре РПЛ
18 августа 202417:30
Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе петербуржцев отличился Андрей Мостовой. В составе подмосковной команды гол в ворота противника отправил Эдгардо Фаринья.
«Зенит» впервые потерял очки в текущем розыгрыше РПЛ.
В конце июля бразильский защитник Марио Фернандес, выступавший за сборную России по футболу, покинул расположение «Зенита», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru