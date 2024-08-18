«Зенит» не смог обыграть подмосковные «Химки» в пятом туре РПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе петербуржцев отличился Андрей Мостовой. В составе подмосковной команды гол в ворота противника отправил Эдгардо Фаринья.

«Зенит» впервые потерял очки в текущем розыгрыше РПЛ.

В конце июля бразильский защитник Марио Фернандес, выступавший за сборную России по футболу, покинул расположение «Зенита», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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