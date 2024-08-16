Дима Билан выступит перед матчем «Зенит» — «Факел»

Отмечается, что певец исполнит «композиции из актуального репертуара», а также свои хиты, которые известны каждому.

«Также в рамках шоу-программы запланирован масштабный «Фан-Променад», объединяющий сотни развлечений для всей семьи», - рассказали в «Зените».

Ранее Билан заявил, что раздумывает над созданием собственного вокального конкурса, который включал бы в себя благотворительную деятельность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».