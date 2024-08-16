Дима Билан выступит перед матчем «Зенит» — «Факел»
Заслуженный артист РФ Дима Билан 21 сентября выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге перед матчем девятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Факел». Об этом сообщает пресс-служба питерской команды.
Отмечается, что певец исполнит «композиции из актуального репертуара», а также свои хиты, которые известны каждому.
«Также в рамках шоу-программы запланирован масштабный «Фан-Променад», объединяющий сотни развлечений для всей семьи», - рассказали в «Зените».
Ранее Билан заявил, что раздумывает над созданием собственного вокального конкурса, который включал бы в себя благотворительную деятельность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru