Дима Билан выступит перед матчем «Зенит» — «Факел»

Заслуженный артист РФ Дима Билан 21 сентября выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге перед матчем девятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Факел». Об этом сообщает пресс-служба питерской команды.

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Отмечается, что певец исполнит «композиции из актуального репертуара», а также свои хиты, которые известны каждому.

«Также в рамках шоу-программы запланирован масштабный «Фан-Променад», объединяющий сотни развлечений для всей семьи», - рассказали в «Зените».

Ранее Билан заявил, что раздумывает над созданием собственного вокального конкурса, который включал бы в себя благотворительную деятельность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболКонцертФК "Зенит"Дима Билан

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