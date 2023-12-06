«Зенит» начал продавать билеты на футбольные матчи в кредит

Доступны варианты с кредитом на срок от полугода до 36 месяцев, минимальная сумма билета - 2000 рублей. Подобная акция, по мнению организаторов, позволит болельщикам посмотреть матч с самых комфортных мест на стадионе, а также получить доступ к автограф-сессии футболистов петербургской команды.

«Зенит» - пятикратный чемпион России. За 13 туров до конца сезона подопечные Сергея Семака идут на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

