«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в рамках 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1.

Счет на 51-й минуте открыл полузащитник петербуржцев Андрей Мостовой. Спустя 17 минут ответный гол забил полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

По итогам матча «Зенит» с 30 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» с 28 очками располагается на третьем.

Ранее футболисты московского «Спартака» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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