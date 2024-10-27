Экс-тренер «Зенита» раскритиковал количество иностранцев в команде
Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Властимил Петржела высказался о количестве иностранных игроков в команде. Его цитирует издание Odds.ru.
Количество легионеров в составе петербургского клуба Петржела назвал «ненормальным». По его мнению, большое число иностранцев в команде не приносит пользу российскому футболу и создает трудности для перспективной молодежи.
Ранее бразильский футболист «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.
Петербургский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru