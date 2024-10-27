Экс-тренер «Зенита» раскритиковал количество иностранцев в команде

Количество легионеров в составе петербургского клуба Петржела назвал «ненормальным». По его мнению, большое число иностранцев в команде не приносит пользу российскому футболу и создает трудности для перспективной молодежи.

Ранее бразильский футболист «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

Петербургский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Радиоточка НСН».

