«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» закончили матч шестого тура Российской премьер-лиги вничью – со счетом 0:0, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что главный судья Владимир Москалев отменил два гола – по одному у каждой команды.
Таким образом, «Зенит» с 13 очками после шести туров следует за лидером турнирной таблицы – московским «Спартаком», у которого в активе 14 очков. «Локомотив» же занял седьмую строчку с 8 очками.
В седьмом туре «Зенит» на домашнем стадионе встретился с тульским «Арсеналом», «Локомотив» ожидает выездная встреча с «Ростовом».
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