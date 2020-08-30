«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью

Таким образом, «Зенит» с 13 очками после шести туров следует за лидером турнирной таблицы – московским «Спартаком», у которого в активе 14 очков. «Локомотив» же занял седьмую строчку с 8 очками.

В седьмом туре «Зенит» на домашнем стадионе встретился с тульским «Арсеналом», «Локомотив» ожидает выездная встреча с «Ростовом».

