Будогосский раскрыл свое отношение к проверке Еськова на детекторе лжи

«Если это правда, то мне искренне жаль, что такое произошло. Я очень хорошо знаю Еськова на протяжении многих лет, еще со времен, когда он учился в нашем центре, и знаю как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя», —пояснил Будогосский.

Он высказал надежду, что в расследовании судейской работы была допущена техническая ошибка.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной пожизненной дисквалификации Алексея Еськова.

Напомним, Еськов ассистировал главному рефери Василию Казарцеву на матче «Спартак» - «Сочи» (2:2) первого тура Премьер-лиги. Благодаря решению арбитров в ворота красно-белых были назначены два спорных пенальти.



