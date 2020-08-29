Будогосский раскрыл свое отношение к проверке Еськова на детекторе лжи
Экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский высказал свое отношение к информации о том, что арбитр скандального матча между «Спартаком» и «Сочи» в первом туре Премьер-лиги Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи.
Будогосский признался, что он всех нюансов и обстоятельств дела не знает, сообщает Газета.ru.
«Если это правда, то мне искренне жаль, что такое произошло. Я очень хорошо знаю Еськова на протяжении многих лет, еще со времен, когда он учился в нашем центре, и знаю как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя», —пояснил Будогосский.
Он высказал надежду, что в расследовании судейской работы была допущена техническая ошибка.
Ранее в СМИ появилась информация о возможной пожизненной дисквалификации Алексея Еськова.
Напомним, Еськов ассистировал главному рефери Василию Казарцеву на матче «Спартак» - «Сочи» (2:2) первого тура Премьер-лиги. Благодаря решению арбитров в ворота красно-белых были назначены два спорных пенальти.
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