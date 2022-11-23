Грозненский «Ахмат» обыграл московское «Динамо» в Кубке России

Путин: Работа в рамках ОДКБ приносит ощутимую отдачу

Президент Белоруссии призвал к мирным переговорам по Украине

35 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

Все АЭС, а также большинство ГЭС и ТЭС на Украине временно остались без электричества

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Стоимость электричества для домохозяйств в Нидерландах может увеличиться на 2500 евро