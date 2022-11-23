Грозненский «Ахмат» обыграл московское «Динамо» в Кубке России
ФК «Ахмат» выиграл матч пятого тура Кубка России против «Динамо». Игра, которая прошла в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В первом тайме грозненцы забили москвичам два гола, отличились Мохамед Конате и Лечи Садулаев. Во втором тайме «Динамо» отквитало один мяч, его забил Александр Кутицкий, для которого этот гол стал дебютным за «бело-голубых».
После пяти матчей «Ахмат» набрал девять очков и занимает первую строчку в группе C. «Динамо» с семью очками расположилось на третьем месте.
Ранее питерский «Зенит» в матче Кубка России обыграл воронежский «Факел» со счётом 2:0, сообщают «Невские новости».
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