«Зенит» договорился о продлении контракта с Семаком до 2030 года

Ее заявление опубликовано на сайте клуба. Илюхина уточнила, что контракт с Семаком продлят до мая 2030 года. Новое соглашение будет подписано перед началом следующего сезона.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством петербуржцы пять раз становились чемпионами России.

«Зенит» потерпел поражения в двух последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Семака уступили «Рубину» и «Динамо», напоминает «Радиоточка НСН».

