«Зенит» договорился о продлении контракта с Семаком до 2030 года

Петербургский футбольный клуб «Зенит» достиг принципиальной договоренности о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком, сообщила председатель совета директоров команды Елена Илюхина.

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Ее заявление опубликовано на сайте клуба. Илюхина уточнила, что контракт с Семаком продлят до мая 2030 года. Новое соглашение будет подписано перед началом следующего сезона.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством петербуржцы пять раз становились чемпионами России.

«Зенит» потерпел поражения в двух последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Семака уступили «Рубину» и «Динамо», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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