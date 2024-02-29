«Без россиян на поле!»: Червиченко обвинил «Зенит» в манипуляции футбольными правилами

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказал мнение, что в грядущем матче со «Спартаком» среди футболистов «Зенита» будет один россиянин.

«К этому все шло. На мой взгляд, это безобразие. Вы не забывайте, кто рулит нашим футболом. Они прогибали всех под эту формулу, и в конце концов прогнули так, что россиян и вовсе может не оказаться на поле. Это местячковые амбиции – тешат себя, пытаются все выиграть. О сборной вообще никто не думает, о повышении профессионализма российских игроков – тоже. Международных командных матчей – нет, поэтому в чемпионате России 11 бразильцев, наверное, могут всех победить», - сказал Червиченко.

Отвечая на вопрос о развитии российского футбола в нынешних условиях, бывший президент «Спартака» был категоричен.

«С чего ему развиваться? Будет развиваться бразильский, какой-то еще футбол. Если это нельзя назвать преступлением, то это моветон совершенно безобразного масштаба. Мое мнение: легионеров должно быть меньше, чем россиян. Нашим футболистам должно отдаваться полное преимущество, приоритет, и, самое главное, когда вы платите россиянам – деньги остаются в России. Когда вы платите иностранцам – деньги из России уходят», - добавил он.

Червиченко призвал к формуле, которая бы заставила платить повышенные тарифы за избыток легионеров в составе команд.

«Надо сделать такую формулу, чтобы не тащили сюда всякое ****, а, например, три легионера – бесплатно, а дальше – в геометрической прогрессии. Четвертый за какие-нибудь серьезные деньги, пятый – двойным, шестой – четверным, и пошло-пошло. У питерцев идея фикс – обогнать «Спартак», и под это дело все подгоняется. И лимиты, и правила, и все-все-все покупается», - подытожил Червиченко.

Ранее СМИ сообщили о желании московского «Спартака» усилиться в летнее трансферное окно двумя футболистами - Артема Карпукаса из «Локомотива» и Данила Глебова из «Ростова» на место опорников, а также голкипера, который «должен исключительно иметь гражданство России».

