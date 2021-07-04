Зеленский поблагодарил украинских футболистов за выступление на Евро

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил футболистов национальной сборной за выступление на Евро-2020, следует из сообщения в Twitter Зеленского.

Зеленский назвал новую футбольную форму Украины «умеющей шокировать»

Спортсмены впервые вышли в плей-офф турнира и улучшили это достижение, дойдя до ¼ финала, где проиграли Англии со счетом 0:4.

«Ребята, вы доказали, что умеете сражаться наравне с лучшими, что есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну», — написал глава государства.

Ранее Зеленский прокомментировал новую футбольную форму страны, назвав ее «умеющей шокировать».

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Фото: Facebook/Володимир Зеленський
ТЕГИ:УкраинаФутболистыВладимир Зеленский
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