Зеленский назвал новую футбольную форму Украины «умеющей шокировать»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новую футбольную форму страны, назвав ее «умеющей шокировать».

«Нoвая фoрма сборной Украины по футбoлу тoчно осoбенная. Она умеет шокировать», - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Зеленский отметил наличие нескольких важных символов на форме, которые объединяют Украину. Он также подчеркнул, что «Крым - это Украина».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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