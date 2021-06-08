Зеленский назвал новую футбольную форму Украины «умеющей шокировать»
8 июня 202121:03
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новую футбольную форму страны, назвав ее «умеющей шокировать».
«Нoвая фoрма сборной Украины по футбoлу тoчно осoбенная. Она умеет шокировать», - написал он в своем аккаунте в Instagram.
Зеленский отметил наличие нескольких важных символов на форме, которые объединяют Украину. Он также подчеркнул, что «Крым - это Украина».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru