Завершился третий этап парусной регаты Tenzor International Cup 2023

Третий этап международной серии парусных регат Tenzor International Cup 2023 завершился 10 сентября в яхт-клубе Tenzor Sailing Club.

120 яхтсменов из 18 регионов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в гонке на спортивных яхтах MX700. В течение трех дней соревнования состоялось 26 гонок. Порывистый и непостоянный ветер в первые два дня гонок осложнял заплывы, а на третий день спортсменам пришлось еще сложнее, ведь сила ветра стала еще меньше.

Первое место заняла команда «Ахмат» Александра Божко, серебро забрал коллектив Bars Sailing Team Максима Батракова, впервые встав на пьедестал турнира Tenzor International Cup 2023. На третьей ступени расположилась команда «Русские Богатыри» Игоря Рытова. В десятку лучших вошли команды PAVETRA Андрея Братана, Russo Trans Юрия Морозова, Eyed Mushrooms Елизаветы Шестаковой, а также Hubex/Pirogovo и Tenzor Team.

Александра Чичерова из команды PAVETRA в третий раз в этом сезоне стала лучшей «рулевой» этапа в специальной женской номинации турнира Tenzor International Cup 2023. Отмечается, что по результатам трех этапов определилась тройка лучших. Так, наибольшее количество баллов (74) набрал коллектив «Ахмат», по 67 очков получили команда Bars Sailing Team и «Русские Богатыри». Таким образом, эти коллективы разделили между собой первую часть призового фонда турнира в размере 1,2 миллионов рублей.

Гранд-финал Tenzor International Cup 2023 состоится со 2 по 5 ноября в Сочи на базе Sochi Grand Marina, где финалисты серии поборются за Кубок Tenzor International Cup 2023, звание чемпиона серии и денежный призовой фонд. Соревнование проводится при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта, Министерства физической культуры и спорта Московской области, Министерства культуры и туризма Московской области, департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, ​ департамента спорта города Москвы, Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

