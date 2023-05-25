«Завершена»: Олимпийская чемпионка Ласицкене оценила свою международную карьеру

В ходе командного чемпионата России, который проходит в Сочи, она призналась журналистам, что считает свою международную карьеру завершённой.

«Всё давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут... Просто я ещё не готова завершать карьеру. Хочу ещё попрыгать», – заключила спортсменка.

Ранее руководство Ski Classics продлило отстранение лыжников из России и Белоруссии от международных соревнований по лыжным гонкам на длинные дистанции среди профессионалов на сезон-2023/24, сообщает RT.

