«Завершена»: Олимпийская чемпионка Ласицкене оценила свою международную карьеру
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что не питает никаких надежд в вопросе допуска спортсменов из РФ к международным турнирам, сообщает РИА Новости.
В ходе командного чемпионата России, который проходит в Сочи, она призналась журналистам, что считает свою международную карьеру завершённой.
«Всё давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут... Просто я ещё не готова завершать карьеру. Хочу ещё попрыгать», – заключила спортсменка.
Ранее руководство Ski Classics продлило отстранение лыжников из России и Белоруссии от международных соревнований по лыжным гонкам на длинные дистанции среди профессионалов на сезон-2023/24, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru