Сборную России по баскетболу отстранили от отборочного турнира на Олимпийские игры

Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила, что сборная России не будет допущена к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года, сообщает пресс-служба организации.

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В сообщении говорится, что решение не регистрировать российскую национальную команду было принято исполнительным комитетом FIBA.

«Олимпийские квалификационные турниры пройдут с 12 по 20 августа 2023 года, и пять победителей получат места в олимпийских квалификационных турнирах, которые состоятся в 2024 году», - добавили в FIBA.

Ранее спецдокладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки заявила, что не стоит отстранять всех российских солдат и военных от Олимпийских игр в Париже, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Филиппов
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