Заслуженный тренер РФ рассказал, что рекорд Гретцки - цель жизни для Овечкина
Для российского нападающего команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина целью жизни является рекорд, принадлежащий хоккеисту Уэйну Гретцки, рассказал заслуженный тренер России, экс-наставник московского «Спартака» Федор Канарейкин. Его слова приводит «Газета.Ru».
По его словам, за многолетнюю карьеру желание побить рекорд Гретцки превратилось для Овечкина уже в цель. Он отметил, что осуществления этой цели ждут как в его команде «Вашингтон Кэпиталз», так и в России. При этом Канарейкин отметил, что у Овечкина «здоровье от Бога».
Ранее Овечкин вошёл в ТОП лучших хоккеистов в эпоху после Уэйна Гретцки. Соответствующий рейтинг лучших хоккеистов лиги за последние 25 лет был составлен журналом The Score, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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