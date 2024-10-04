Заслуженный тренер РФ рассказал, что рекорд Гретцки - цель жизни для Овечкина

Для российского нападающего команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина целью жизни является рекорд, принадлежащий хоккеисту Уэйну Гретцки, рассказал заслуженный тренер России, экс-наставник московского «Спартака» Федор Канарейкин. Его слова приводит «Газета.Ru».

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По его словам, за многолетнюю карьеру желание побить рекорд Гретцки превратилось для Овечкина уже в цель. Он отметил, что осуществления этой цели ждут как в его команде «Вашингтон Кэпиталз», так и в России. При этом Канарейкин отметил, что у Овечкина «здоровье от Бога».

Ранее Овечкин вошёл в ТОП лучших хоккеистов в эпоху после Уэйна Гретцки. Соответствующий рейтинг лучших хоккеистов лиги за последние 25 лет был составлен журналом The Score, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Александр ОвечкинХоккей

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