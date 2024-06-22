Путешественник Конюхов заявил, что не подал бы руки хоккеисту Овечкину

Путешественник Федор Конюхов заявил, что плохо относится к хоккеисту, нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и не подал бы ему руки. Об этом Конюхов рассказал в интервью «Матч ТВ».

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Знаменитый путешественник объяснил свое отношение тем, что Овечкин играет в США.

«И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать. А нужно в России играть, нашу Родину прославлять!» — поделился Конюхов.

Он добавил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» не сможет обогнать канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю чемпионата. Журналист «Матч ТВ» возразил Конюхову, отметив, что Овечкин «очень хороший» и является патриотом России. Путешественник призвал хоккеиста возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и «играть перед нашими болельщиками».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ХоккейАлександр ОвечкинКонюхов

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