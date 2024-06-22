Путешественник Конюхов заявил, что не подал бы руки хоккеисту Овечкину

Знаменитый путешественник объяснил свое отношение тем, что Овечкин играет в США.

«И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать. А нужно в России играть, нашу Родину прославлять!» — поделился Конюхов.

Он добавил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» не сможет обогнать канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю чемпионата. Журналист «Матч ТВ» возразил Конюхову, отметив, что Овечкин «очень хороший» и является патриотом России. Путешественник призвал хоккеиста возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и «играть перед нашими болельщиками».

